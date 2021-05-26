В 2020 году расходы Фонда социального страхования (ФСС) выросли более чем на 40% по сравнению с 2019 годом, пишет «Коммерсант » со ссылкой на законопроект об исполнении бюджета ФСС. Главным образом увеличение трат бюджета ФСС было связано с ростом числа больничных, открытых в связи с коронавирусом, и появлением у фонда дополнительных обязанностей по начислению стимулирующих выплат медицинским работникам.

Как следует из внесенного в Госдуму законопроекта об исполнении бюджета ФСС, в 2020 году доходы фонда составили 903,4 млрд рублей — на 11,3% больше показателя 2019 года. Как и прежде, основную долю (76,8%) в доходах фонда составили страховые взносы — 693,6 млрд рублей. Из-за новых расходов, вызванных пандемией, в 2020 году у фонда резко — в 2,5 раза — вырос объем трансфертов из федерального бюджета. При запланированных при принятии закона 65 млрд рублей в итоге объем трансфертов составил 162,4 млрд рублей. Рост произошел в основном за счет субсидий для начисления выплат медицинским и социальным работникам.

Напомним, весной прошлого года правительство ввело доплаты для врачей и медсестер, которые работают в «коронавирусных» госпиталях, а также для социальных работников, обслуживающих инвалидов и пожилых. Изначально выплаты, которые профинансировал федеральный бюджет, начисляли регионы, однако после роста числа скандалов по поводу практики предоставления этих сумм организация процесса была передана ФСС. Расходы фонда выросли на 40,7% по сравнению с 2019 годом и на 31,8% к изначально заложенной сумме до уровня 1,039 трлн рублей, на 39,3% выросли расходы фонда на выплату больничных.

Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также на профилактические медосмотры ребенка в течение первого года жизни сократились почти на треть по сравнению с запланированными из-за происшедшего в прошлом году снижения рождаемости.

Ряд регионов из-за коронавируса приостанавливали наблюдение беременных в женских консультациях и не проводили профилактические медосмотры детей. Расходы на стимулирующие выплаты медицинским работникам также в итоге оказались ниже ожидавшихся в течение года: из выделенных федеральным бюджетом 78 млрд рублей регионы в сумме запросили только 44,3 млрд рублей, которые потратили почти на 2 млн выплат.

