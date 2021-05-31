Банк ДОМ.РФ опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три месяца 2021 года. Отчетность содержит заключение по результатам обзорной проверки, выполненной ООО «Эрнст энд Янг».

Ключевые финансовые показатели банка за три месяца 2021 года:

чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей, увеличившись на 1,6 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года;

чистые процентные доходы за три месяца 2021 года составили 5,3 млрд рублей, увеличившись на 79,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года;

создание резервов под кредитные убытки и по прочим операциям за три месяца 2021 года составило 0,9 млрд рублей (за три месяца 2020 года — 1,3 млрд рублей);

портфель проектного финансирования жилищного строительства[1] составил 1 200,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 119,4 млрд рублей;

достаточность собственных средств[2] по состоянию на 31 марта 2021 года составила 13,7% по сравнению с 17,1% по состоянию на 31 декабря 2020 года.

«В первом квартале 2021 года на результаты повлиял новый опыт, полученный Банком ДОМ.РФ во время работы в пандемию. Он дал нам возможность выявить наиболее эффективные и удобные сервисы и продукты. Благодаря активно развивающимся цифровым компетенциям мы предлагаем людям все более доступные условия для приобретения жилья, а застройщикам — комфортный доступ к финансированию новых проектов, независимо от региона и масштабов застройки», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Обзор основных финансовых показателей

Показатели, млн рублей 3 месяца 2021 года 3 месяца 2020 года Изм., абс. Изм., % Чистые процентные доходы 5 329 2 964 2 365 79,8 Создание резервов под кредитные убытки и по прочим операциям (915) (1 340) 425 (31,7) Чистые комиссионные доходы 441 746 (305) (40,9) Прибыль по прочим видам деятельности 43 15 28 186,7 Прочие непроцентные доходы 157 340 (183) (53,8) Административно-хозяйственные расходы (2 346) (1 980) (366) 18,5 Амортизация (416) (364) (52) 14,3 Расход по налогу на прибыль (585) (303) (282) 93,1 Чистая прибыль 1 708 78 1 630 2 089,7 Чистая процентная маржа, % 4,1 4,3 (0,2) п.п. (4,7) Отношение административно-хозяйственных расходов к активам (cost-to-assets ratio), % 1,7 2,6 (0,9) п.п. (34,6)

Чистые процентные доходы за три месяца 2021 года составили 5 329 млн рублей, увеличившись на 2 365 млн рублей, или 79,8%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом средней величины активов, приносящих процентный доход, на 89% при снижении чистой процентной маржи на 20 базисных пунктов, с 4,28% за три месяца 2020 года до 4,08% за три месяца 2021 года. Изменение чистой процентной маржи обусловили следующие факторы:

снижение средней стоимости заимствования c 4,5% до 2,8%, что привело к росту чистой процентной маржи на 140 базисных пунктов;

снижение средней доходности активов, приносящих процентный доход, c 7,9% до 6,4%, что привело к снижению чистой процентной маржи на 143 базисных пункта;

увеличение отношения среднего значения заемных средств к среднему значению активов, приносящих процентный доход, с 78,7% до 82,4%, что привело к снижению чистой процентной маржи на 17 базисных пунктов.

Создание резервов под кредитные убытки и по прочим операциям за три месяца 2021 года составило 915 млн рублей на фоне значительного роста кредитного и гарантийного портфелей по сравнению с созданием резервов в сумме 1 340 млн рублей за аналогичный период прошлого года. На создание резервов в 2020 году значительное влияние оказала неопределенность, связанная с влиянием новой коронавирусной инфекции.

Чистые комиссионные доходы за три месяца 2021 года составили 441 млн рублей, уменьшившись на 305 млн рублей, или 40,9%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Изменение в основном обусловлено ростом комиссионных расходов по полученным гарантиям и поручительствам на 182 млн рублей.

Основные показатели отчета о финансовом положении

Показатели, млн рублей 31 марта 2021 года 31 декабря 2020 года Изм., абс. Изм., % Ликвидные активы[3] 86 072 70 865 15 207 21,5 Инвестиционные ценные бумаги 95 217 68 801 26 416 38,4 Кредиты клиентам, в т. ч. 391 722 327 191 64 531 19,7 - ипотечное жилищное кредитование физических лиц 206 611 174 558 32 053 18,4 - проектное финансирование жилищного строительства 159 911 126 913 32 998 26,0 - прочие кредиты и займы 25 200 25 720 (520) (2,0) Основные средства и нематериальные активы 8 248 8 036 212 2,6 Прочие активы 23 723 19 074 4 649 24,4 Итого активы 604 982 493 967 111 015 22,5 Средства финансовых учреждений 643 18 321 (17 678) (96,5) Средства клиентов, в т. ч. 452 525 356 478 96 047 26,9 - юридических лиц 275 879 213 776 62 103 29,1 - физических лиц 176 646 142 702 33 944 23,8 Прочие заемные средства 16 864 17 012 (148) (0,9) Оценочные обязательства 5 597 4 990 607 12,2 Прочие обязательства 3 943 2 814 1 129 40,1 Итого обязательства 479 572 399 615 79 957 20,0 Собственные средства 125 410 94 352 31 058 32,9 Договорные и условные обязательства 1 131 900 1 017 452 114 448 11,2 Основные финансовые коэффициенты Валовая стоимость обесцененных активов (третья стадия) / кредитный портфель (гросс), % 12,4 14,1 (1,7) п.п. (12,0) Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю к NPL, % 105,6 105,6 0,0 п.п. - Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов, % 86,6 91,8 (5,2) п.п. (5,7)

Портфель кредитов клиентам на 31 марта 2021 года составил 391 722 млн рублей, увеличившись с начала года на 64 531 млн рублей, или 19,7%. Ключевым фактором изменения является рост портфеля финансирования жилищного строительства до 159 911 млн рублей (на 26%), а также рост портфеля ипотечного жилищного кредитования физических лиц на 18,4% до 206 611 млн рублей.

Обязательства на 31 марта 2021 года составили 479 572 млн рублей, увеличившись с начала года на 79 957 млн рублей, или 20%. Основным фактором стал рост объема депозитов государственных организаций и средств на счетах эскроу физических лиц.

Собственные средства на 31 марта 2021 года составили 125 410 млн рублей, увеличившись с начала года на 31 058 млн рублей главным образом за счет докапитализации банка единственным акционером АО «ДОМ.РФ» на 30 000 млн рублей.

Договорные и условные обязательства на 31 марта 2021 года составили 1 131 900 млн рублей, увеличившись с начала года на 114 448 млн рублей, или 11,2%, преимущественно в связи с ростом обязательств по неиспользованным кредитным линиям по проектному финансированию жилищного строительства.

[1]Проектное финансирование жилищного строительства и неиспользованные кредитные линии по проектному финансированию жилищного строительства.

[2] Коэффициент достаточности капитала банка Н1.0.

[3] Денежные средства и их эквиваленты, средства в финансовых учреждениях за вычетом обязательных резервов на счетах в Банке России.

Кредитные рейтинги Банка ДОМ.РФ представлены в таблице ниже:

Рейтинговое агентство Шкала 31 марта 2021 года 31 декабря 2020 года АКРА национальная «А+» «А+» «Эксперт РА» национальная «А+» «А+» НКР национальная «АА-» «АА-» Fitch международная «BB+» «BB+»

Полный текст промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Банка ДОМ.РФ по МСФО за три месяца 2021 года доступен по ссылке .

