Почта Банк поднял процентную ставку по вкладу «Горячий сезон» на 0,25 процентного пункта. Теперь доходность составляет до 5,5% годовых.
Депозит ориентирован на привлечение небольших сумм – до 200 тыс. рублей. Вклад можно открыть на любую сумму, однако только при размещении до 200 тыс. рублей будет начисляться ставка 5,5% годовых, свыше 200 тыс. рублей — 0,01% годовых, уточняется в сообщении банка.
Клиент может открыть только один вклад «Горячий сезон» сроком на один год, без пополнений и снятий. Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно только в отделениях и точках продаж банка, в том числе на почте.
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