Россия по итогам 2020 года заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом предыдущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По итогам 2020 года Россия поднялась на пятое место в международном индексе кибербезопасности. Это на 21 позицию выше по сравнению с предыдущим рейтингом», — сказал Чернышенко. Индекс сформирован Международным союзом электросвязи — учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий.

Вице-премьер указал, что в исследовании участвовали 193 государства, оценивались различные аспекты национальных стратегий информационно-технологической безопасности: законодательные, организационные, технические и ряд других.

«Мы заняли одну строчку с ОАЭ и Малайзией. Безусловно, нам есть куда стремиться — многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно, и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы», — отметил заместитель председателя правительства. Результаты индекса свидетельствуют, что у России есть потенциал роста в плане технических и организационных мер. По другим группам обеспечены максимальные баллы, что позволило России подняться на первое место по СНГ и занять одну строчку с ОАЭ и Малайзией.

В аппарате вице-премьера указали, что основная долгосрочная цель глобального индекса по кибербезопасности — оказывать содействие по принятию и интеграции кибербезопасности в глобальном масштабе. Сравнение национальных стратегий в сфере кибербезопасности позволяет определить страны, имеющие высокие показатели в конкретных областях и эффективные стратегии по кибербезопасности.