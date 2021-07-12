Главы МИД Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России, сообщил европейский источник.

«Да, санкции были продлены», — сообщил собеседник агентства.

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято лидерами ЕС еще на саммите Евросоюза 24—25 июня. Экономические санкции ЕС, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Также Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с «полным выполнением минских соглашений». С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.

СМИ: послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России Политическое решение о продлении рестрикций было принято 24 июня на саммите в Брюсселе.

Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Он отметил, что к данному моменту ущерб от санкций и контрсанкций измеряется миллионами евро. «Продление антироссийских санкций ЕС — инерция, которая дорого стоит самим европейским странам. Уже даже главы государств — локомотивов Евросоюза признают неэффективность рестрикций и призывают к диалогу с Россию. Однако воз и ныне там», — добавил Слуцкий.