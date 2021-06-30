Послы стран — членов Евросоюза одобрили в среду продление секторальных экономических санкций в отношении России до 31 января, формальное решение Совета ЕС на уровне глав МИД будет вынесено 12 июля. Об этом сообщил ТАСС источник в европейской внешнеполитической службе. Политическое решение о продлении рестрикций было принято 24 июня на саммите в Брюсселе.

«Послы ЕС одобрили в среду решение об очередном продлении экономических санкций [против России]. Окончательное решение должны принять министры иностранных дел 12 июля [на плановом заседании Совета Евросоюза в Брюсселе]», — сказал собеседник агентства.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода — к 31 июля и 31 января.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.