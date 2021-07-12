Хоум Кредит Банк стал начислять кэшбэк за покупки по кредитной карте «120 дней без %», сообщает пресс-служба финансового учреждения, уточняя, что это бесплатно.
Кэшбэк возвращается баллами, которые конвертируются в рубли по курсу один балл равен одному рублю в личном кабинете участника программы «Польза».
«Получить кэшбэк очень легко: просто оплачивайте покупки картой «120 дней без %» в магазинах — партнерах программы «Польза» Хоум Кредит Банка. Список партнеров можно посмотреть на сайте программы и в личном кабинете. У партнеров можно получить до 30% кэшбэка за любые покупки, при этом никаких ограничений по начислению нет», — говорится в релизе.
Самые популярные кредитные карты с cashback
Выбор пользователей Банки.ру
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Cashback
|от 14,9%
|до 110
|до 1,5%
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Лиц.№ 1000
|от 0%
|до 55
|есть
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Лиц.№ 2673
|от 7%
|до 50
|есть
|
Лиц.№ 2557
|от 12%
|до 120
|до 3%
|
Лиц.№ 429
|от 7%
|до 50
|до 10%
|
Лиц.№ 2557
Среди прочих преимуществ карты «120 дней без %» в банке указывают:
- льготный период до четырех месяцев;
- простые условия бесплатного обслуживания;
- кредитный лимит — до 700 тыс. рублей.