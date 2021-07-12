Хоум Кредит Банк стал начислять кэшбэк за покупки по кредитной карте «120 дней без %», сообщает пресс-служба финансового учреждения, уточняя, что это бесплатно.

Кэшбэк возвращается баллами, которые конвертируются в рубли по курсу один балл равен одному рублю в личном кабинете участника программы «Польза».

«Получить кэшбэк очень легко: просто оплачивайте покупки картой «120 дней без %» в магазинах — партнерах программы «Польза» Хоум Кредит Банка. Список партнеров можно посмотреть на сайте программы и в личном кабинете. У партнеров можно получить до 30% кэшбэка за любые покупки, при этом никаких ограничений по начислению нет», — говорится в релизе.

Самые популярные кредитные карты с cashback

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Cashback
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 до 1,5%
Лиц.№ 1000
Платинум для Банки.ру
Тинькофф Банк
от 0% до 55 есть
Лиц.№ 2673
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от 7% до 50 есть
Лиц.№ 2557
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Уральский Банк Реконструкции и Развития
от 12% до 120 до 3%
Лиц.№ 429
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 до 10%
Лиц.№ 2557
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Среди прочих преимуществ карты «120 дней без %» в банке указывают:

  • льготный период до четырех месяцев;
  • простые условия бесплатного обслуживания;
  • кредитный лимит — до 700 тыс. рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА