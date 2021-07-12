Хоум Кредит Банк стал начислять кэшбэк за покупки по кредитной карте «120 дней без %», сообщает пресс-служба финансового учреждения, уточняя, что это бесплатно.

Кэшбэк возвращается баллами, которые конвертируются в рубли по курсу один балл равен одному рублю в личном кабинете участника программы «Польза».

«Получить кэшбэк очень легко: просто оплачивайте покупки картой «120 дней без %» в магазинах — партнерах программы «Польза» Хоум Кредит Банка. Список партнеров можно посмотреть на сайте программы и в личном кабинете. У партнеров можно получить до 30% кэшбэка за любые покупки, при этом никаких ограничений по начислению нет», — говорится в релизе.

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Среди прочих преимуществ карты «120 дней без %» в банке указывают:

льготный период до четырех месяцев;

простые условия бесплатного обслуживания;

кредитный лимит — до 700 тыс. рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА