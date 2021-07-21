Участники рынка и представители нескольких ведомств предложили включить в число целей нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращение в десять раз телефонного мошенничества к 2024 году по сравнению с текущим уровнем, а также создание распределенного SOC (Security operations center) для обеспечения кибербезопасности государственной облачной инфраструктуры. Об этом пишет РБК , ссылаясь на материалы рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». По словам одного из собеседников, представители АНО должны до 1 октября представить вице-премьеру Димитрию Чернышенко список мероприятий для достижения целей. По словам Чернышенко, к этому сроку на рассмотрение наблюдательного совета должна быть представлена обновленная стратегия деятельности АНО на 2022—2024 годы.

Из материалов рабочей группы следует, что с предложением по созданию системы для обеспечения кибербезопасности государственных информационных систем (ГИС) в облачной инфраструктуре выступили СберБанк, «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком Холдинг», «Гостех», Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, компании отраслей IТ и информационной безопасности. Речь идет о создании системы территориально распределенного SOC с использованием государственно-частной модели. Координатором проекта по созданию платформы по борьбе с телефонным мошенничеством предлагается сделать АНО «Цифровая экономика». Объем необходимого финансирования оценивается в 100—150 млн рублей.

Исследование: с финансовым мошенничеством сталкивалась большая часть школьников РФ Большинство российских школьников (76%) получали звонки мошенников по телефону и сталкивались с обманом в онлайн-играх, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education. При этом сами учащиеся оценивают уровень своих знаний по базовым финансовым вопросам в среднем на «четыре с минусом» и признают, что им есть куда расти.

Вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что предлагаемый подход обусловлен тем, что государственная облачная инфраструктура — это единая экосистема и ее защиту должны обеспечивать не разрозненные игроки рынка, а экосистема кибербезопасности. В МТС также поддерживают систему создания распределенного SOC с привлечением ресурсов разных участников рынка «как наиболее безопасную и менее уязвимую к внешним угрозам по сравнению с монопольным обеспечением этого вида деятельности».

Для сокращения телефонного мошенничества предлагается ввести регулирование IP-телефонии; блокировать звонки с подменой номера, мошеннический трафик на уровне операторов; ввести ограничения на транзит мошеннического трафика. По словам одного из участников рабочей группы, в первую очередь предлагается разработать единую методику сбора и подсчета данных о правонарушениях с использованием IP-телефонии, определить их источники, будут ли это только банки, операторы связи, регуляторы, интернет-провайдеры или кто-то еще.