Правительство намерено ввести стандарты сбора слепков лиц и голосов россиян в коммерческих биометрических системах (КБС), пишет «Коммерсант» . Минцифры опубликовало проект постановления, который регулирует сбор биометрии россиян. Текущая версия документа (от 25 июня 2018 года) устанавливает требования только при сборе данных в единую биометрическую систему (ЕБС). Новый вариант распространяет их на «иные информационные системы, обеспечивающие идентификацию с использованием биометрических персональных данных». В ведомстве пояснили, что речь идет в том числе о КБС — «граждане должны быть максимально защищены, даже если эти данные собирают компании для использования на собственных территориях». Им придется согласовывать с министерством софт, модель и тип оборудования для сбора и хранения данных.

Постановление также регламентирует процесс сбора данных, начиная от формата и заканчивая постановкой кадра: «Изображение должно содержать полное изображение головы человека в анфас, включая левое и правое ухо (при их наличии), <…> выражение лица должно быть нейтральным», а при записи голоса «эмоционально-психологическое состояние субъекта должно быть нормальным, не возбужденным». Данные можно использовать не более пяти лет.

Опрос: 74% жителей России понимают, что такое биометрия Россияне стали лучше разбираться в биометрии: если в 2020 году этот термин правильно понимали немногим более половины жителей нашей страны (54%), то в 2021 году эта доля увеличилась до 74%. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, среди знакомых наибольшему числу россиян биометрических методов отмечаются распознавание по отпечатку пальца, лицу и голосу.

Источник издания в одном из банков отметил, что кроме кредитных организаций биометрические системы внедряются, например, в фитнесе и телекоме и распространить требования к ЕБС на КБС необходимо. По его словам, появилось большое число КБС, в которых аккумулированы заметные объемы данных граждан, риски утечек велики.

Под новое регулирование подпадает любая компания, собирающая биометрические данные для идентификации, пояснил исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман. Крупный бизнес уже тратит значительные ресурсы на обеспечение безопасности собственных систем, на их лицензирование, а МСБ такое регулирование принесет дополнительные расходы, отметил он. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, сейчас биометрию использует лишь небольшая доля участников рынка — digital-клубы, ориентированные на молодежь. Развитие сегмента, по ее словам, сдерживает высокая стоимость оборудования, и любое дополнительное регулирование, потенциально провоцирующее увеличение затрат, негативно скажется на экономике клубов.

По мнению экспертов, в случае принятия постановления бизнес может просто отказаться от использования биометрии. Собеседник на IT-рынке считает, что требования Минцифры могут быть направлены на то, чтобы стимулировать коммерческие организации подключаться и использовать для идентификации клиентов биометрические слепки из ЕБС и тем самым повысить востребованность системы.