Россияне стали лучше разбираться в биометрии: если в 2020 году этот термин правильно понимали немногим более половины жителей нашей страны (54%), то в 2021 году эта доля увеличилась до 74%. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, среди знакомых наибольшему числу россиян биометрических методов отмечаются распознавание по отпечатку пальца, лицу и голосу.

В комментарии к результатам опроса НАФИ напомнило, что биометрия — система распознавания людей по одной и более физическим или поведенческим чертам (образец голоса, отпечатки пальцев, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т. д.). Биометрия используется прежде всего для обеспечения безопасности и упрощения удаленного доступа людей к широкому спектру финансовых и государственных услуг.

Как указано в результатах опроса, с биометрическими методами идентификации личности за последние годы сталкивались многие россияне. Перечисляя ситуации, в которых может потребоваться такая идентификация, опрошенные чаще всего называли разблокировку гаджетов, открытие приложений или бесконтактную оплату (84%), доступ в помещения (69%) и получение банковских услуг в отделении либо через банкомат (65%). Большая часть респондентов знают о необходимости сдачи биометрических данных в целях обеспечения безопасности в общественных местах (например, о распознавании лиц через камеры видеонаблюдения), а также при оформлении загранпаспорта, получении визы или прохождении паспортного контроля.

Лучше других россиянам известны такие биометрические методы, как распознавание по отпечатку пальца (пользовались 51% опрошенных), по лицу (36%) и по голосу (28%). Значительно реже опрошенные сталкивались с идентификацией по сетчатке или радужке глаза и по рисунку вен, хотя и слышали о них. Остальные биометрические методы жителям нашей страны почти не знакомы.

В НАФИ отметили, что каждый второй опрошенный затруднился перечислить организации, занимающиеся сбором биометрических данных (46%). Остальные чаще всего называли банки (37%) и правоохранительные органы (21%).

Опрос проводился аналитическим центром НАФИ в конце мая — начале июня 2021 года. Опрошено 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.