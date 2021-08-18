ВТБ готовится вернуть контроль над Почта Банком, от которого отказался почти четыре года назад, пишет «Коммерсант» . Для этого потребуется выкупить две акции, принадлежащие в настоящее время главе этой кредитной организации Дмитрию Руденко.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время в ВТБ обсуждается вопрос увеличения принадлежащего кредитной организации пакета акций Почта Банка до контрольного. «Для улучшения показателей розничного бизнеса ВТБ обсуждался вариант консолидации розничного портфеля Почта Банка. Для этого потребуется получить контроль в банке, 50% плюс одну акцию», — пояснил один из собеседников.

В настоящее время Почта Банк в равных долях принадлежит ВТБ и Почте России (по 50% минус одна акция), две акции принадлежат главе Почта Банка Дмитрию Руденко. Такое положение возникло в конце 2017 года, когда ВТБ и Почта России заключили соглашение о паритетном владении акциями кредитной организации, в которой до этого контроль (50% плюс одна акция) принадлежал ВТБ 24 (ликвидирован с 1 января 2018 года в связи с присоединением к ВТБ).

Сейчас ВТБ находится под секторальными зарубежными санкциями, в первую очередь ограничивающими его заимствования за рубежом. И в случае приобретения контроля над Почта Банком последний также может попасть под ограничения. Тема санкций и потенциального их распространения на Почта Банк, по словам еще одного собеседника, на протяжении нескольких лет была тем фактором, из-за которого идея восстановления контроля со стороны ВТБ не поднималась. Однако, как отметил другой источник, сейчас вопрос санкций не стоит так остро, как несколько лет назад.

По словам управляющего директора методологической группы НКР Станислава Волкова, Почта Банк практически не вовлечен в трансграничные операции, подавляющая часть как кредитного портфеля, так и привлеченных средств приходится на физлиц — резидентов РФ. Он добавил, что свободную ликвидность Почта Банк, согласно отчетности по МСФО, размещает в НКЦ, ВТБ и Банке России. «Банку могли бы навредить ограничения на сотрудничество с поставщиками IТ-решений, но этот риск, вероятно, уже минимизирован», — сказал эксперт.

По мнению экспертов, получение контрольного пакета акций Почта Банка позволит ВТБ консолидировать его в отчетности по МСФО. При этом активы Почта Банка незначительны на фоне баланса ВТБ, а вот розничный портфель более заметен: средства физлиц составляют 12%, а розничные кредиты достигают 7% от показателей ВТБ. «Почта Банк не окажет негативного влияния на нормативы группы ВТБ, рассчитанные на консолидированной основе: на 1 июля 2021 года нормативы Н1.0, Н1.2 и Н1.1 Почта Банка и ВТБ близки, а нормативы ликвидности и концентрации у Почта Банка выглядят лучше», — уверен Станислав Волков.