Российские банки столкнулись с проблемой при исполнении закона, принятого для пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, пишет РБК . Это следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву. Кредитные организации не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены это делать в «ручном» режиме. Как отмечается в письме НСФР, у банков сейчас нет возможности проверять сайты клиентов в реестре Роскомнадзора автоматически, и участники рынка просят доработать законодательство и открыть банкам доступ к автоматическим проверкам реестра. Также у кредитных организаций есть серьезные сложности с «привязкой» клиентов-юрлиц к конкретным сайтам, отметил замруководителя НСФР Александр Наумов. По его словам, перечень Роскомнадзора нуждается в унификации и привязке доменных имен к каким-либо идентификаторам юрлиц.

Принятые поправки в основной «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) запрещают банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, если их интернет-сайт находится в черном списке Роскомнадзора. Как пояснил партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов, поправки предполагают два механизма для борьбы с онлайн-казино: не допускать им открытия счетов, то есть не принимать на банковское обслуживание; а если онлайн-казино уже имеет счет в банке, то банк должен отказывать ему в проведении операций в пользу их клиентов. Переводы от игроков-физлиц в адрес площадок уже могут быть квалифицированы банками как подозрительные.

Указанные сложности являются общими для всего рынка, пояснил представитель платежной компании QIWI. Он назвал еще одну проблему — отсутствие открытых и достоверных источников информации о сайтах, принадлежащих юридическим лицам. Представитель QIWI подтвердил, что банки получают информацию о сайте только со слов клиента и запрашивают у него подтверждающие документы.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, сложности профессионального сообщества не решить просто технической доработкой информационных систем кредитных организаций. На момент приема организации к обслуживанию и в процессе обслуживания выявление наличия сайта, его увязки с организацией-клиентом и проверка наличия его в едином реестре запрещенных сайтов могут осуществляться только в ручном режиме по каждому юридическому лицу. Предложения НСФР сенатор в целом поддерживает. Самым очевидным выходом в этой ситуации может быть законодательное закрепление нормы о предоставлении финансовым организациям автоматизированного режима доступа к единому реестру запрещенных сайтов, считает Журавлев.

По мнению экспертов, даже если банки получат доступ к реестру Роскомнадзора, то они смогут только сверить доменное имя, которое назвал им клиент, с запрещенным перечнем, это не решит проблему с проверкой лиц, которым этот сайт на самом деле может принадлежать. На практике интернет-казино может в любой момент поменять свой домен и адрес сайта — это они и будут делать после попадания в реестр, что существенно ограничит его эффективность. Крупные интернет-казино имеют в своей структуре специализированные платежные институты, имеющие финансовую лицензию и работающие как ассоциаты или агенты банков — участников платежных систем. Пока не будет найден механизм борьбы с этими специализированными платежными институтами, иные механизмы защиты будут иметь ограниченную эффективность, считают эксперты.