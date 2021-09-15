Международные платежные системы (МПС) Visa и Masterсard вводят плату за использование банками сервиса 3D-Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, требующего для подтверждения трансакции ввести код, который приходит в СМС или push-сообщениях, пишет «Коммерсант» . Соответствующие документы МПС разослали банкам.

Комиссия у Visa начнет действовать с 16 октября, она будет распространяться на все трансакции с 3D-Secure 1.0.2 и составит 0,02 доллара за один запрос (минимум 500 долларов, максимум 25 тыс. долларов в месяц). Для версий сервиса 3D-Secure от 2.1 комиссия начнет действовать 15 октября 2022 года. До этого времени комиссию будут платить только банки-эквайеры, а после к ним присоединятся и эмитенты карт.

У Masterсard комиссия за использование 3D-Secure начнет действовать с 1 марта 2022 года, при этом у нее будет фиксированная часть — 1 тыс. евро в месяц и с эквайеров, и с эмитентов. Переменная часть будет различаться для разовых запросов (у эквайеров — 0,018%, максимально — 0,054 евро, у эмитентов — 0,011%, максимально — 0,055 евро) и для повторяющихся запросов (у эквайеров — 0,006%, максимально — 0,018 евро, у эмитентов — 0,0037%, максимально — 0,0185 евро).

Таким образом, у крупных банков дополнительные расходы на комиссию за использование сервиса 3D-Secure по картам Visa могут составить 300 тыс. долларов в год, а по картам Masterсard — даже больше. В Masterсard пояснили, что «у любого платежа есть определенная стоимость» и компания хочет «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надежные безналичные платежи». В Visa говорят, что мера призвана стимулировать переход на использование более современного протокола EMV 3D-Secure.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, в условиях монополизации процессинга, осуществляемого НСПК, операторы вынуждены искать дополнительные источники дохода. Системы верификации трансакций — это ноу-хау платежных систем, в разработку и сопровождение которых вложены значительные средства, соглашается глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

При этом, как отмечает Вишняков, повышение тарифов будет негативно сказываться на развитии платежей в целом и их безопасности в интернет-коммерции, где применяется сервис. Прохоров добавил, что ухудшение тарифных условий для клиентов, на которых эта плата будет переложена, и соответствующая реакция (более активный переход на СБП, например) может «нивелировать дополнительные доходы МПС от оплаты сервиса».