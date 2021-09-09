Платежная система Visa с 1 февраля 2022 года намерена повысить для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменить льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, пишет РБК . Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы, который она разослала российским банкам.

Как отмечается в документе Visa, интерчейндж для супермаркетов повысится с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Ряд премиальных карт будет исключен из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других; ряд премиальных карт исключен из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. В этих случаях размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5—1,65% до 2—2,3%. К картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic, они поднимутся с 0,8—0,95% до 1,5—1,65%. В три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля 2022 года — для магазинов мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас интерчейндж для них установлен на уровне 1—1,65%. После изменений он будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5% до 2,3%.

Также участники платежного рынка рассказали о повышении сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055% до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля 2022 года, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров.

Как рассказал представитель платежной компании, Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Он подчеркнул, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений.

Все МПС регулярно, несколько раз в год, вносят изменения в правила и тарифы, отметили в Альфа-Банке. Доля премиальных продуктов, которые попадают под исключение из льготы, очень невелика и существенно не повлияет на общую стоимость эквайринговой комиссии, по супермаркетам увеличение повлияет на комиссию за эквайринг, пояснили в банке. В МКБ считают, что изменение интерчейнджа не повлияет на условия по эквайрингу для магазинов — клиентов банка. Как отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, интерчейндж своего рода ключевая ставка ЦБ: его изменение приводит к целому ряду последствий на рынке. Эквайринг может подорожать, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. Это приведет к увеличению издержек у ретейлера, пояснил Соколов.