Президент РФ Владимир Путин 20 сентября подписал указ, предусматривающий продление на 2022 год действия отдельных экономических мер против государств, которые ввели экономические санкции против Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации <…> продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения экономической безопасности РФ», — говорится в документе. Реализация указа возложена на правительство РФ.

Как сообщает ТАСС, в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Евросоюз и некоторые другие страны, включая Австралию, Исландию, Канаду, Новую Зеландию, США, Швейцарию, Японию, начали вводить санкции в отношении РФ. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

Впоследствии стороны неоднократно продлевали взаимные ограничения.