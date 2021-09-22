Страховщики отметили резкий рост ущерба от системы «Е-Гарант» в ОСАГО, пишут «Известия» . Об этом заявили 63% участников рынка, в 2020 году таких ответов было только 6%, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании КПМГ. По мнению респондентов, «Е-Гарант» требует доработки — нужно сделать так, чтобы через него нельзя было мошенничать и оформлять фальшивые полисы. В эту систему вытесняется все больше полисов с признаками мошенничества, так как в других каналах продаж компании ужесточают правила предоставления услуг и усложняют алгоритмы сегментации и тарификации клиентов. Так, в «Е-Гарант» растет количество посредников, оформляющих полисы с искажением информации, рассказал заместитель директора практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Владимир Шур.

При заключении с помощью сервиса электронного договора ОСАГО данные заявления проверяются в федеральных органах исполнительной власти, но иногда этого не происходит из-за плохого взаимодействия с ними или из-за недостаточной пропускной способности их систем, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При отсутствии ответа исполнительных властей сведения полиса проверяются в Автоматизированной информационной системе ОСАГО, куда злоумышленники могут заранее загрузить недостоверную информацию. Посредники и клиенты этим пользуются и указывают в заявлении неверные сведения, чтобы снизить стоимость полиса, объяснили в РСА.

В НРА спрогнозировали рост средней стоимости полиса ОСАГО к концу года К концу 2021 года ожидается рост средней стоимости полиса ОСАГО. Такой прогноз дается в тематическом обзоре Национального рейтингового агентства.

В страховых компаниях подтвердили резкий рост ущерба от сервиса «Е-Гарант» в первом полугодии 2021-го. Это связано с повышением числа заключенных в системе договоров ОСАГО и возможностью внесения недостоверных сведений для занижения цены полиса, сообщила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК Татьяна Кудрявцева. По словам руководителя дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталия Княгиничева, на текущий момент сегменты с заниженной стоимостью занимают 20–25% рынка, при этом убыточность постепенно растет, а тарифный коридор остается прежним. Убытки от сегмента «Е-Гарант» в первом полугодии 2021-го увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сложности с системой также были связаны с выпадением некоторых компаний из распределения продаж, из-за чего показатели у оставшихся росли, рассказал директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.

На «Е-Гарант» жалуются и страховщики, и клиенты, рассказала директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Первые сообщали, что при обновлении лимитов полисы бронируются третьими лицами и становятся недоступными для обычных потребителей, а вторые обращались из-за неправомерных отказов в заключении договоров — например, якобы из-за несоответствия данных действительности. Купить ОСАГО через «Е-Гарант» часто не получается, так как компании не пропускают клиента через свою систему из-за «технической ошибки», а на самом деле — потому что потребитель относится к убыточной категории. Но и у другой организации клиент не может оформить полис, так как нужно ждать обновления лимитов и доступности других страховщиков, объяснила эксперт.

Другая сложность с «Е-Гарантом» — высокий уровень мошенничества, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.Наиболее популярной схемой стала перепродажа страховки клиенту с получением с него полной суммы, но оформлением полиса на мотоцикл по самому дешевому тарифу. Мошенничество в этой сфере может достигать 7–12% от числа всех проданных электронных страховок, сообщил эксперт.