К концу 2021 года ожидается рост средней стоимости полиса ОСАГО. Такой прогноз дается в тематическом обзоре Национального рейтингового агентства.

По мнению аналитиков, реформа ОСАГО, стартовавшая в 2019 году, помогла вывести сегмент из кризиса, но все проблемы решить не удалось.

«К положительным результатам реформы можно отнести индивидуализацию тарифов, улучшение ситуации с доступностью полисов, возросшую конкуренцию, снижение доли судебных выплат. Одним из шагов реформы стала возможность применять индивидуальные факторы при расчете тарифа, и ею воспользовались почти все страховщики ОСАГО. Наиболее подробные тарифные руководства разработаны лидерами сегмента», — отмечается в резюме обзора.

Fitch: коэффициент убыточности в российском ОСАГО без повышения цен вырастет в 2021 году В российском сегменте страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в 2021 году ожидается более высокий коэффициент убыточности, если не произойдет повышения цен. Такой прогноз дают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



По данным НРА, самыми важными индивидуальными показателями, влияющими на уровень риска, страховщики считают канал продаж (выделяя в качестве негативного фактора поступление договора через систему «Е-Гарант»), год выпуска автомобиля, цель его использования и наличие прицепа у транспортного средства, признаки нарушения правил дорожного движения, историю страхования и лояльность клиента. Из личных характеристик страхователя чаще всего учитываются возраст, пол, фактическое место проживания.

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Самыми редкими факторами являются цвет автомобиля, использование телематических устройств, кредитная история, персональный рейтинг страхователя или лиц, допущенных к управлению.

«К концу года ожидается рост средней стоимости полиса из-за роста убыточности в результате увеличения стоимости ремонта, применения новой судебной практики по компенсации стоимости ремонта без учета износа. При этом рост средней премии будет отставать от роста средней выплаты из-за серьезной конкуренции в сегменте. Факторами роста средней стоимости полиса в среднесрочной перспективе могут стать повышение лимитов по ущербу жизни и здоровью, расширение тарифного коридора для такси», — заключают эксперты.



Давая прогноз по повышению средней стоимости полиса ОСАГО в 2021 году, они указывают, что «серьезная конкурентная борьба за маржинальные клиентские сегменты ограничит рост средней стоимости полиса в пределах 5%».

Эксперты предупредили о подорожании на 5—10% полиса ОСАГО Новыми шагами в продолжении реформы ОСАГО могут стать расширение тарифного коридора и увеличение страховой выплаты, что приведет к повышению среднего размера сборов.

Ася ШАЛИМОВА