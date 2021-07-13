В российском сегменте страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в 2021 году ожидается более высокий коэффициент убыточности, если не произойдет повышения цен. Такой прогноз дают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



«Это обусловлено резким увеличением среднего размера убытка по ОСАГО в I квартале 2021 года ввиду роста цен на запчасти, вызванного обменным курсом. Частота убытков также начала увеличиваться, возвращаясь к уровням, имевшим место до пандемии», — говорится в релизе агентства.



Более широкий спектр тарифных коэффициентов по ОСАГО относительно базовых ставок доступен с сентября 2020 года. Как следствие, российские страховщики теперь могут более дифференцируемо определять цены.

«Современный актуарный анализ, основанный на обширных базах данных по убыткам, обработке больших данных, а также возможность доступа к подобранным в результате анализа группам клиентов будут ключевыми преимуществами для российских страховщиков в сегменте ОСАГО», — полагают в агентстве.

Отмечается, что во втором полугодии прошлого года наблюдалась более высокая ценовая конкуренция в более прибыльных подсекторах, таких как Москва. Это было обусловлено частичной либерализацией тарифов и благоприятными данными по убыткам в 2020 году, уточняют аналитики.

«В то же время снижение цен не было масштабным, поскольку некоторым страховщикам требовалось учитывать недостаточность резервов, установленных на конец 2019 года, при определении цен на 2020-й. Уровни комиссий увеличились для компаний, которые имеют менее развитые каналы продаж, но намерены сохранить объемы бизнеса. Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится в течение 2021 года», — заключают в Fitch.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

