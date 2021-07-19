Стоимость ОСАГО в 2021 году может увеличиться на 5—10% за счет увеличения среднего размера убытка и числа обращений из-за аварий, пишут «Известия» , ссылаясь на крупные страховые компании. В тех сегментах, где стоимость еще не достигла максимальной границы тарифного коридора, установленного регулятором, рынок будет повышать цену полиса примерно на 5%, считает заместитель генерального директора — регионального директора группы страховых компаний «Югория» Лусине Бундакова. По словам начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгения Попкова, резкого скачка убыточности не будет, однако повышение скажется на тарифах. В Российском союзе автостраховщиков подтвердили повышение убыточности по таким полисам.

Как отметила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина, общий рост убыточности по ОСАГО в 2021 году может достичь 10%, если не произойдет макроэкономических потрясений. По ее мнению, в условиях серьезной конкурентной борьбы повышение цены полиса окажется меньше — порядка 5%, однако для отдельных категорий клиентов страховщики будут применять максимальные тарифы.

Fitch: коэффициент убыточности в российском ОСАГО без повышения цен вырастет в 2021 году В российском сегменте страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в 2021 году ожидается более высокий коэффициент убыточности, если не произойдет повышения цен. Такой прогноз дают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов тоже согласен, что стоит ждать роста цен. По его мнению, новыми шагами в продолжении реформы ОСАГО могут стать расширение тарифного коридора и увеличение страховой выплаты, что приведет к повышению и среднего размера сборов. Система ОСАГО в ряде проблемных регионов разбалансирована, выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью пострадавшим в ДТП слишком низкие, кроме того, из-за роста инфляции увеличилась стоимость ремонта и запчастей, пояснил Шарапов.

Последний раз ЦБ расширял тарифный коридор по ОСАГО для легковых автомобилей на 10% в обе стороны. Изменения вступили в силу 5 сентября 2020 года, а ранее, в августе, заработали поправки об индивидуальных тарифах. Реформа позволила страховым компаниям устанавливать более низкую цену на полис для аккуратных водителей и высокую — для нарушителей. Ранее, в 2019-м, тарифный коридор был расширен на 20%, и вместо четырех категорий водителей появились 58, за счет чего компании стали точнее рассчитывать стоимость ОСАГО для разных клиентов. По данным РСА, эта реформа привела к резкому росту конкуренции между страховщиками, из-за чего цена полиса по итогам 2019-го снизилась на 5%.