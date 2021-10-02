В Совкомбанке стартовала акция «Вырасти лес» для держателей карты рассрочки «Халва». По ее условиям, 1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев, а участники получат именные сертификаты c координатами саженцев при выполнении заданий в мобильном приложении. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В период проведения акции с 1 по 31 октября 2021 года клиентам необходимо пройти регистрацию в акции в мобильном приложении «Совкомбанк — Халва», после которой участникам будет предложено выполнить любое из заданий:

подтвердить свой e-mail в мобильном приложении;

совершить единовременную трансакцию на 5 тыс. рублей в любой из категорий: здоровье, спорт, подарки и развлечения;

совершить пять трансакций на общую сумму не менее 10 тыс. рублей в период акции.

«Участники, выполнившие задания, получат не только именной сертификат с указанием точных координат, но и возможность внести более существенный вклад в озеленение, увеличив индивидуальное количество деревьев. Чтобы клиентам было комфортнее совершать желаемые покупки, срок беспроцентной рассрочки для участников акции будет увеличен до 12 месяцев», — говорится в релизе.

Посадки запланированы на ноябрь 2021 года на лесостепной территории Алексеевского района Волгоградской области, где каждый саженец будет поддерживаться лесничеством в течение всего периода роста.