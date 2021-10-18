Большая часть кибератак в 2021 году пришлась на государственные учреждения — почти 20% преступлений, говорится в сообщении страхового дома «ВСК». Также в 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации.

В большинстве случаев (60%) цель преступников — получение данных. Среди распространенных причин атак на бизнес также получение финансовой выгоды (21%) и хактивизм (16%) — форма цифрового активизма, направленная не на получение личной выгоды, а на выражение той или иной общественной или политической позиции.

Объектами кибератак в компаниях, как правило, являются компьютеры, серверы и сетевое оборудование, мобильные устройства, веб-ресурсы, банкоматы и POS-материалы, IoT. Основной ущерб связан с хищением денежных средств со счетов, выходом из строя оборудования, а также с перерывами в хозяйственной деятельности организации.

Эксперты рассказали, с чем связан самый большой ущерб от кибератак для бизнеса В числе наиболее дорогостоящих для российских компаний киберпроисшествий — неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов.