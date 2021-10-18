Большая часть кибератак в 2021 году пришлась на государственные учреждения — почти 20% преступлений, говорится в сообщении страхового дома «ВСК». Также в 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации.
В большинстве случаев (60%) цель преступников — получение данных. Среди распространенных причин атак на бизнес также получение финансовой выгоды (21%) и хактивизм (16%) — форма цифрового активизма, направленная не на получение личной выгоды, а на выражение той или иной общественной или политической позиции.
Объектами кибератак в компаниях, как правило, являются компьютеры, серверы и сетевое оборудование, мобильные устройства, веб-ресурсы, банкоматы и POS-материалы, IoT. Основной ущерб связан с хищением денежных средств со счетов, выходом из строя оборудования, а также с перерывами в хозяйственной деятельности организации.
В числе наиболее дорогостоящих для российских компаний киберпроисшествий — неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов.
САО «ВСК» – крупная универсальная страховая компания. Компания является членом таких некоммерческих и общественных организаций, как: Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Национальная ассоциация страховщиков атомной отрасли, Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков, Национальный союз агростраховщиков, Ассоциация российских банков и др. Головной офис расположен в Москве.
Компания является главным участником Группы «ВСК», в которую входят также ООО "ВСК-Линия жизни", ООО "СК ИНТЕРИ" и ООО "ВСК-Милосердие".