Банк «Зенит» по итогам девяти месяцев 2021 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,7 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

«Рост финансового результата был достигнут за счет наращивания кредитования во всех сегментах бизнеса, роста комиссионных доходов и развития инвестиционного направления», — поясняют в банке.

В частности, в сообщении указано, что чистые комиссионные доходы банка за девять месяцев превысили 1,3 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительную роль сыграло также «снижение уровня резервирования в связи с улучшением финансового положения клиентов банка на фоне восстановления экономики после отмены «ковидных» ограничений», добавил, комментируя финрезультат «Зенита», председатель правления банка Александр Тищенко.

Активы банка с начала года выросли на 7,5% и составили 232,1 млрд рублей. За девять месяцев совокупный кредитный портфель увеличился на 7%, до 134,3 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель составил 81,6 млрд рублей (плюс 5%), розничный — 52,7 млрд (плюс 11%).

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 2% и составил 36,3 млрд рублей. На 1 октября 2021 года значение норматива достаточности капитала (Н1.0) равнялось 18,5% при минимально допустимых 8%, норматива достаточности базового капитала (Н1.1) — 11,8% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматива достаточности основного капитала (Н1.2) — 11,8% при минимальном нормативном значении 6%, норматива финансового рычага (Н1.4) — 9,5% при минимальном нормативном значении 3%.



«Нормативы ликвидности банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 октября 2021 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 84% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности Н3 — 82% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 50% при максимальном значении 120%», — добавляют в банке.