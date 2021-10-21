На фоне ожиданий повышения ключевой ставки Центробанка в пятницу банки уже планируют очередное повышение доходности по вкладам, пишут «Ведомости» , уточняя, что о предстоящем повышении ставок рассказали как минимум четыре банка.

Так, Почта Банк поднимет ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта (п. п.) на этой неделе, рассказал представитель банка: максимальная ставка по базовой линейке вкладов составит 7,25% годовых; доходность вкладов на 0,3—0,4 п. п. к концу октября собирается увеличить Банк ДОМ.РФ, заявил директор розничных продуктов финучреждения Евгений Шитиков.

Сейчас максимальная ставка в банке по лучшему вкладу при открытии онлайн составляет 7,5% (от 1 млн рублей), если инфляционные риски сохранятся на прежнем уровне в среднесрочной перспективе, ставки по депозитам могут вырасти до 7% годовых и в РНКБ, отметил представитель крупнейшего банка в Крыму, добавив, что пока максимальная ставка в банке — 6,31%; к повышению ставок готовится и Промсвязьбанк, утверждает руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов банка Лидия Хальфиева.

В октябре ставки в крупных банках росли как по базовой линейке вкладов, так и по промовкладам: Газпромбанк повысил ставки на 0,8 п. п., максимальная ставка в банке — 8,05% (с капитализацией) с акционной надбавкой для новых клиентов до конца года, однако для такой ставки надо открыть вклад на 1,5 млн рублей на три года. Промсвязьбанк в октябре повысил ставки по линейке срочных вкладов на 0,1—0,7 п. п., максимальная ставка составляет 7,2%, но для получения такого дохода надо положить на вклад минимум 1 млн рублей на три года.

Банк «Открытие» с 1 октября повысил для розничных клиентов ставки по всей линейке вкладов в рублях: максимальная ставка, которой сейчас могут воспользоваться клиенты банка, — 6,5%. ВТБ увеличил доходность своего наиболее выгодного вклада «История успеха» на 0,4 п. п. (до 7%) с учетом капитализации процентов, но при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада до конца года, траты по карте) ставка может вырасти до 8,5%.