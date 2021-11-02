Райффайзенбанк предлагает две ипотечные программы: со ставкой 2,99% годовых на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования на покупку квартир ANT Development, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предложение распространяется на покупку квартир в элитном жилом комплексе Victory Park Residences и премиальных апартаментов с сервисом отеля «Поклонная 9».

Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Необходимый первоначальный взнос для покупки квартиры — не менее 20% от стоимости, а для апартаментов — не менее 25%.