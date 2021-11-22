Росбанк подключил сервис «Кошелек Pay», который позволяет быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью смартфона, сообщается в релизе банка. Сервис доступен для держателей карт Mastercard и является бесплатным.

Отмечается, что после добавления данных банковской карты в приложение «Кошелек» пользователь сможет оплачивать покупки в офлайн-магазинах. Также в «Кошельке» можно хранить и использовать дисконтные карты и купоны.

Совершать покупки можно бесконтактно с помощью смартфона с технологией NFC. Оплата с помощью сервиса «Кошелек Pay» доступна везде, где принимаются бесконтактные платежи. Условия обслуживания пластиковой карты не меняются и соответствуют тарифам банка.

Установить приложение «Кошелек» можно из официального магазина приложения производителя мобильного устройства: Google Play (для смартфонов с ОС Android) и Huawei App Gallery (для смартфонов Huawei и Honor). После этого достаточно добавить данные карты Росбанка. Для этого в меню «Кошелька» нужно выбрать «Добавить карту», ввести реквизиты вручную или считать их с помощью NFC-модуля телефона.

Чтобы активировать функцию бесконтактной оплаты для добавленной карты, в приложении «Кошелек» нужно принять условия пользовательского соглашения и ввести код подтверждения из СМС. Чтобы по умолчанию совершать покупки по карте, привязанной к сервису «Кошелек Pay», в настройках смартфона нужно выбрать «Кошелек Pay» как основное платежное приложение.