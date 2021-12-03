ЦБ отчитался о существенном снижении доли социальной инженерии в общем объеме мошенничеств с деньгами клиентов банков, однако участники рынка считают, что на самом деле социнженерии в мошеннических схемах не становится меньше, пишет «Коммерсант» . Ее сокращение в отчетности связано с усложнением самих методов «отъема денег у населения», нежеланием граждан сообщать о таких инцидентах в отсутствие компенсаций, а также нежеланием банков портить собственную статистику.

Согласно данным Банка России, доля социнженерии в общем объеме мошенничеств уверенно снижается. Это следует из опубликованного регулярного обзора об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. Так, в III квартале она составила всего 41% от общего числа операций без согласия клиента, тогда как в первом квартале превышала 56%, а год назад составляла около 64%.

Во многом это связано с почти двукратным сокращением за год доли подобных операций при оплате услуг и товаров в Интернете (с 63,5% до 35,3%), а также с менее резким сокращением в более массовом сегменте систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО, то есть интернет-банкинг и мобильный банк) физлиц — с 82,1% до 69,7%.

ЦБ за квартал инициировал блокировку 24,4 тыс. мошеннических номеров Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает регулятор в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» .

Вместе с тем, согласно обзору ЦБ, растет общее число атак с использованием социальной инженерии. В III квартале оно превысило 12,2 тыс. штук, в 2,6 раза выше годичной давности. В банках называют именно рост числа атак с использованием социальной инженерии главной проблемой, отмечая, что технологические атаки на граждан если и увеличиваются, то незначительно. В частности, в ВТБ сообщили о четырехкратном росте звонков злоумышленников клиентам банка осенью, в основном с использованием роботизированных помощников.

Вместе с тем, по словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, «граждане уже поняли, что при социальной инженерии вряд ли удастся что-то вернуть, и попросту стали меньше обращаться». В частности, по данным того же ЦБ, доля возвращенных средств при выводе их через ДБО составила всего 1,3—1,5%.

Эксперты также отмечают, что социнженерия усложнилась как по механике, так и по возможности обнаружить мошеннические схемы. Как поясняют в Group-IB, «речь идет о многоступенчатом типе мошенничества, которое начинается с социальной инженерии (звонят «сотрудники» банка, его «служба безопасности», «полиция» и т. д.), где жертву убеждают», что для возврата денег «нужно сделать ряд операций». Поскольку жертву вынуждают не только «перевести деньги на безопасный счет», но и снять их в банкомате одного банка, перевести на счет в другом банке, а потом «еще взять кредит для того, чтобы погасить «кассовый разрыв», то цепочка «развода» удлиняется, отследить ее сложно, «поэтому такие типы мошенничества могут не попадать на радары регулятора», пояснили в компании.