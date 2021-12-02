Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает регулятор в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» .

«За отчетный период Банк России инициировал 24 424 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», — говорится в обзоре.

Также за этот период по итогам работы регулятора был ограничен доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов, с помощью которых мошенники осуществляли противоправную деятельность, указано в резюме обзора . Подавляющее большинство из них (более 1,5 тыс.) — сайты нелегальных финансовых организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты действующих финансовых организаций.

«Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования 1 929 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Также Банк России направил информацию о 973 доменах сети Интернет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа», — отмечается в материале.



Накануне Центробанк в связи со вступлением в силу закона, согласно которому интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе ЦБ во внесудебном порядке, сообщил, что за три квартала этого года инициировал блокировку почти 4,4 тыс. мошеннических сайтов, а за прошлый год — примерно 7,7 тыс.