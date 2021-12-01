Части пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии

Три категории пенсионеров с 1 декабря ждет автоматическая индексация пенсий. Первая категория — граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет и по закону они имеют право на двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Вторая категория — пенсионеры, которые работали вплоть до августа нынешнего года и уволились в последний месяц лета. После того, как человек перестает работать, пенсия пересчитывается и с учетом всех индексаций придет спустя три месяца. Третья категория — пенсионеры, которые подавали заявления на перерасчет. Например, если у них есть несовершеннолетние иждивенцы, прибавка за которых составит чуть более 2 тыс. рублей в месяц за человека.

Пеня за неуплату налогов

До 1 декабря собственники должны были оплатить налоги на дома, дачи, земельные участки, квартиры, а также автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты. Тем, кто не сделал этого, кроме самого налога придется заплатить еще и пени за каждый календарный день просрочки по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ. В противном случае законом предусмотрена судебная процедура принудительного взыскания налоговых долгов за счет имущества неплательщика.

ЦБ сможет оперативно блокировать сайты мошенников

С 1 декабря вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих в заблуждение из‑за сходства доменных имен с настоящими финансовыми организациями и предназначенных для мошеннических действий на финансовом рынке. Банк России сможет оперативно пресекать деятельность сайтов, которые выманивают деньги, а затем исчезают. Кстати, с начала года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более чем 2,2 тыс. мошеннических интернет-ресурсов с целью их проверки и последующего ограничения доступа к ним.

Доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным

К социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ, сообщает Госдума. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также «Госуслуги». Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Изменения в кредитных договорах

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее самостоятельно проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание дополнительных услуг. Свое согласие заемщик должен будет подтвердить в договоре собственноручно.

Кроме того, банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

И еще одно нововведение: вводится так называемый период охлаждения в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования.