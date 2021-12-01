Банк России за три квартала этого года инициировал блокировку почти 4,4 тыс. мошеннических сайтов, а за прошлый год — примерно 7,7 тыс. Такие данные приводятся в
«Банк России активно противодействует мошенническим сайтам, в том числе с нелегальными финансовыми услугами, и сайтам финансовых пирамид. В 2020 году была инициирована блокировка 7 680 мошеннических сайтов, за три квартала текущего года — 4 376. До вступления закона в силу регулятор уже отрабатывал новую схему взаимодействия: сведения о выявленных мошеннических интернет-ресурсах передаются в Генеральную прокуратуру, а она, в свою очередь, направляет требование об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор», — отмечается в сообщении.
Там подчеркивается, что если раньше на процедуру блокировки уходило несколько недель, то по новому механизму будет достаточно двух-трех дней.
Новый механизм блокировки будет распространяться в том числе на сайты в иностранных доменных зонах (.com, .net, .uk и др.), которые используются в противоправных целях в финансовой сфере.
«Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников», — отмечают в Банке России.