Все новости

​Совкомбанк запустил новогоднюю акцию с увеличенной рассрочкой по карте «Халва»

07.12.2021 09:11
6 633
1 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Совкомбанк

В Совкомбанке началась новогодняя акция с увеличенной рассрочкой по карте «Халва». Для всех клиентов — участников акции период беспроцентной рассрочки на все покупки внутри партнерской сети «Халвы» увеличится и составит от 10 до 36 месяцев, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Новогодняя акция для держателей «Халвы» от Совкомбанка пройдет с 6 декабря по 2 января. После активации участия в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» клиенты банка получат в подарок на 30 дней подписку «Халва.Десятка». Подписка дает увеличенный период беспроцентной рассрочки до 36 месяцев в более 250 тыс. партнеров «Халвы», кэшбэк до 10% и повышенный процент на остаток собственных средств», — говорится в релизе.

Каждую неделю в рамках акции срок рассрочки на все покупки будет расти:

  • с 6 по 12 декабря — 10 месяцев рассрочки на все по подписке «Халва.Десятка»;
  • с 13 по 19 декабря — срок рассрочки увеличивается до 12 месяцев;
  • с 20 по 26 декабря — срок рассрочки увеличивается до 24 месяцев;
  • с 27 декабря по 2 января — срок рассрочки увеличивается до 36 месяцев.

    Самые выгодные кредитные карты с рассрочкой

    Выбор пользователей Банки.ру
    Название Процентная ставка Годовое обслуживание, ₽ Cashback
    Urban Card
    		от 0% 0 нет
    Онлайн-заявка
    Лиц.№ 3311
    Ашан
    		28% 0 нет
    Лиц.№ 3311
    Card Credit Plus
    		от 0% 0 нет
    Лиц.№ 3311
    METRO
    		до 39% 0 нет
    Лиц.№ 3311
    Travelpass
    		от 0% 0 - 10 800 нет
    Лиц.№ 3311

Как уточнили в банке, помимо увеличенного срока рассрочки клиенты «Халвы» получат доступ к специальным предложениям, скидкам и подаркам от магазинов-партнеров. Каждый понедельник в приложении в разделе «Предложения от партнеров» будут появляться акции от ключевых магазинов-партнеров — клиенту нужно лишь активировать предложение и предъявить штрихкод, QR-код или применить промокод при оплате покупки.

В рамках новогоднего предложения клиенты могут также приобрести подарочную карту «Халва» на сумму от 500 до 15 тыс. рублей, на которую банк начислит дополнительные 500 бонусов (1 бонус равен 1 рублю). Участникам акции в мобильном приложении будет также доступна коллекция новогодних онлайн-открыток с пятью праздничными дизайнами на выбор для поздравления своих близких.

Горячая линия

Логотип "Совкомбанка" Екатерина Москалева

Екатерина Москалева

заместитель начальника управления корпоративной культуры и с...
Задать вопрос
Логотип "Совкомбанка" Маргарита Спиридонова

Маргарита Спиридонова

начальник управления клиентского настроения Совкомбанка
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021
Страховой полис в рассрочку. FinTok
Страховой полис в рассрочку. FinTok
19.11.2021

Материалы по теме

Исследование: половина россиян сталкивается с «зарплатным рабством»
Банк «Приморье» обновил условия по кредитным картам
​Банки.ру обновил раздел по подбору кредитных карт
ЦБ обяжет банки запустить автоплатежи в СБП с 1 апреля 2022-го