​Совкомбанк запустил новогоднюю акцию с увеличенной рассрочкой по карте «Халва»

В Совкомбанке началась новогодняя акция с увеличенной рассрочкой по карте «Халва». Для всех клиентов — участников акции период беспроцентной рассрочки на все покупки внутри партнерской сети «Халвы» увеличится и составит от 10 до 36 месяцев, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Новогодняя акция для держателей «Халвы» от Совкомбанка пройдет с 6 декабря по 2 января. После активации участия в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» клиенты банка получат в подарок на 30 дней подписку «Халва.Десятка». Подписка дает увеличенный период беспроцентной рассрочки до 36 месяцев в более 250 тыс. партнеров «Халвы», кэшбэк до 10% и повышенный процент на остаток собственных средств», — говорится в релизе.

Каждую неделю в рамках акции срок рассрочки на все покупки будет расти:

с 6 по 12 декабря — 10 месяцев рассрочки на все по подписке «Халва.Десятка»;

с 13 по 19 декабря — срок рассрочки увеличивается до 12 месяцев;

с 20 по 26 декабря — срок рассрочки увеличивается до 24 месяцев;

с 27 декабря по 2 января — срок рассрочки увеличивается до 36 месяцев.

Как уточнили в банке, помимо увеличенного срока рассрочки клиенты «Халвы» получат доступ к специальным предложениям, скидкам и подаркам от магазинов-партнеров. Каждый понедельник в приложении в разделе «Предложения от партнеров» будут появляться акции от ключевых магазинов-партнеров — клиенту нужно лишь активировать предложение и предъявить штрихкод, QR-код или применить промокод при оплате покупки.

В рамках новогоднего предложения клиенты могут также приобрести подарочную карту «Халва» на сумму от 500 до 15 тыс. рублей, на которую банк начислит дополнительные 500 бонусов (1 бонус равен 1 рублю). Участникам акции в мобильном приложении будет также доступна коллекция новогодних онлайн-открыток с пятью праздничными дизайнами на выбор для поздравления своих близких.