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​Банк ДОМ.РФ распространил на вторичный рынок сервис мобильной оценки при оформлении ипотеки

08.01.2022 16:33
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Клиенты Банка ДОМ.РФ получили возможность использовать сервис мобильной оценки предмета ипотеки при оформлении сделок на вторичном рынке. Ранее услуга была доступна только при рефинансировании жилищных кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняется, сервис позволяет сформировать отчет об оценке объекта недвижимости без выезда оценщика. Клиенту достаточно сфотографировать жилье и отправить фотоматериалы через веб-приложение, выписку из ЕГРН заказывает оценщик.

«С использованием сервиса мобильной оценки процедура установления рыночной стоимости объекта ипотеки сокращается до двух часов, что позволяет оперативно выходить на заключение сделок. Сервис получил широкое распространение в условиях пандемийных ограничений и остается востребованным до сих пор», — прокомментировал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Кроме того, клиентам Банка ДОМ.РФ доступна скидка 0,3 п. п. к ставке при прохождении бесплатной электронной регистрации ипотечной сделки на вторичном рынке. Также банк предоставляет возможность бесплатного использования аккредитива при совершении сделки.

В банке напомнили, что подать заявку на ипотеку можно в режиме онлайн. Более 80% решений принимаются в течение минуты.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Банка ДОМ.РФ" Максим Перелыгин

Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
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