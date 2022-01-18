В Росстате рассказали о зарплатах чиновников в пандемийном году

Средняя зарплата гражданских госслужащих в России в пандемийном 2020 году увеличилась на 9,2%, до 65,8 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на опубликованные данные Росстата, уточняя, что в 2019-м показатель был равен 60,2 тыс. рублей. При этом соответствующие данные по зарплатам госслужащих за 2021-й станут известны только в конце текущего года.

Отмечается, что ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции (по итогам первого года пандемии составила 4,9%) и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом (51,3 тыс. рублей в 2020 году). В частности, в центральных аппаратах федеральных госорганов, где трудились 39,3 тыс. гражданских служащих, зарплаты повысились в 2020 году на 4,8%, до 146,7 тыс. рублей. Оклады гражданских госслужащих были проиндексированы 1 октября 2020-го на 3%, однако в прошлом году их решили не индексировать.

С 2019 года Росстат не раскрывает среднемесячные зарплаты по отдельным федеральным органам. «Формат публикации, объем и структура публикуемых данных определяются Федеральным планом статистических работ», — пояснили в статслужбе. В состав фонда оплаты труда госслужащих входят все начисленные работникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов, а также компенсации, связанные с условиями труда и режимом работы, надбавки и премии, указали в Росстате.

Лента новостей Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году Медианная зарплата (зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях) в массовых профессиях в 2021 году увеличилась на 17% и составила в среднем 35 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром «Авито Работа». 12.01.2022 13:15

Речь идет о работниках, замещающих должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Таких служащих Росстат насчитал 660,5 тыс. на конец 2020 года. По сравнению с концом 2019-го численность гражданских госслужащих сократилась на 9,2%. Власти еще в 2018 году объявили, что будут реформировать систему материальной мотивации, особенно в территориальных органах соответствующих федеральных министерств и служб, но для этого придется оптимизировать госаппарат.

Снижение численности гражданских служащих связано с оптимизацией, которую проводили отдельные субъекты Федерации, сообщили в пресс-службе Минтруда, но тут же добавили, что на федеральном уровне оптимизация числа госслужащих проходила в 2021 году и результаты по итогам года еще обрабатываются. Программа оптимизации госаппарата была утверждена правительством в конце 2020 года и предполагала сокращение центральных аппаратов на 5%, территориальных органов — на 10% (в целом более 32 тыс. единиц) в I квартале 2021-го.

Самую высокую зарплату по итогам 2020 года зафиксировали в региональной администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, где чиновник исполнительной власти получал в среднем 233,7 тыс. рублей в месяц (причем за год она увеличилась на 22%). В первой тройке также Москва (почти 150 тыс. рублей) и Чукотка (146 тыс. рублей). Затем следуют Ненецкий автономный округ (141 тыс. рублей), Сахалинская область (140 тыс. рублей) и Камчатский край (133 тыс. рублей).

Больше всего в 2020 году выросли зарплаты чиновников исполнительной власти в Красноярском крае — на 36%, почти до 89 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты у региональных чиновников в Северной Осетии — в среднем 33,1 тыс. рублей и Ингушетии — 33,3 тыс. рублей.