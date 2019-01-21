• Глава «Роснано» Анатолий Чубайс и официальный представитель МИД Мария Захарова вот уже несколько дней ведут на просторах Facebook переписку о бедности. Началось все с того, что на прошлой неделе Чубайс назвал Россию бедной страной. Захарова на своей странице в социальной сети попросила «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики», пояснить, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Чубайс в ответ напомнил, что уже более 20 лет назад ушел из правительства. Он сравнил время, когда начинал работу в Кабмине (1991 год: «средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль был неконвертируемым», инфляция составляла более 100%), с тем периодом, когда пришла на госслужбу Захарова («экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась»). После цитирования Захаровой статьи из «Википедии» о кризисе 1998 года (именно тогда, по ее словам, она начала свою карьеру) Чубайс назвал ее лучшей в своем поколении «по способности к подтасовкам». «Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату – 15 лет назад (то есть 2003 год — год начала вашей работы чиновником) на 1998 – год экономического кризиса! Поэтому – заранее сдаюсь! Вы победили!» — написал он. Почему население живет бедно, выяснить так и не удалось.

• Глава Мосбиржи Александр Афанасьев предложил использовать российское золото в качестве альтернативы инвестированию в американский доллар. «Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть. Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится... золота инвестиционного», — сказал он. Между тем данные исследования Высшей школы экономики свидетельствуют, что гораздо выгоднее, чем вложения в золото, а также в крупные акции, облигации и другие альтернативные инвестиции, могут оказаться инвестиции в LEGO. Более высокую прибыль обеспечивают сезонные, архитектурные и основанные на фильмах наборы.



• Альфа-Банк и Тинькофф Банк выступили против «зарплатных проектов». В ходе парламентских слушаний в Госдуме зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин напомнил, что в 2014 году была внесена норма, позволяющая работнику менять «зарплатный» банк, «однако на практике это не работает и подтверждается статистикой». В свою очередь глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз предложил создать единый расчетный центр, который будет осуществлять зачисление зарплаты. «Для перехода к цифровой экономике, к которой мы стремимся, надо отменить до конца «зарплатные проекты», чтобы все эти ресурсы перетекли ко всем игрокам рынка», — сказал он.

• Победителем «Народного рейтинга» банков впервые в истории стал Тинькофф Банк. По итогам 2018 года он занял первое место со средним баллом 64,1. В основе этой оценки — 7,5 тыс. отзывов, которые оставили клиенты банка в «Народном рейтинге» на Банки.ру в течение минувшего года. Стела и диплом победителя будут вручены представителям банка на официальной церемонии «Банк года», которая пройдет 8 февраля 2019 года в Москве.



