Победителем «Народного рейтинга» банков впервые в истории стал Тинькофф Банк. По итогам 2018 года он занял первое место со средним баллом 64,1. В основе этой оценки — 7,5 тыс. отзывов, которые оставили клиенты банка в «Народном рейтинге» на Банки.ру в течение минувшего года. Примечателен тот факт, что Тинькофф Банк отреагировал на все без исключения отзывы. По итогам 2017 года банк занимал третью строчку в «Народном рейтинге».

Стела и диплом победителя будут вручены представителям банка на официальной церемонии «Банк года», которая пройдет 8 февраля 2019 года в Москве.

Второе место в «Народном рейтинге» — у ЮниКредит Банка. За год ему удалось подняться на две строчки. В его адрес поступило порядка 900 отзывов, банк отреагировал почти на все из них. Это обеспечило «ЮниКредиту» 58,6 балла.

На третьем месте — Сетелем Банк с результатом 57,4 балла. Оценка сформирована из почти 1 тыс. клиентских отзывов, на которые ответил банк. Из тройки лидеров именно «Сетелем» показал самый значительный рост за прошедший год — в 2017 году он был лишь на 13-м месте.

Стоит отметить, что в начале 2018 года портал Банки.ру оптимизировал методику расчета «Народного рейтинга» банков. В связи с этим за год список лидеров претерпел значительные изменения.

Напомним, что победителем «Народного рейтинга — 2017» был банк «Авангард».

В пятерку лидеров «Народного рейтинга — 2018» также вошли Модульбанк и банк «Авангард». В десятку — Почта Банк, Хоум Кредит Банк, Московский Кредитный Банк, «Русский Стандарт» и Бинбанк.

«Победа в годовом чемпионате «Народного рейтинга» — хорошее подтверждение высокого уровня клиентоориентированности Тинькофф Банка, — говорит руководитель отдела интерактивных сервисов Банки.ру Марина Науменко. — Банк не оставил без ответа ни один отзыв от пользователя, быстро реагировал и помогал решать проблемы. А главное — учил своих клиентов делиться не только проблемами, но и позитивными историями о взаимодействии с банком».

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