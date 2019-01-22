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• Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка (33-е место по активам). Решение принято в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ. Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев уточнил, что «каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств» в банке не выявлено. «По нашей оценке, большое количество заемщиков не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком», — рассказал он.

• Сбербанк в очередной раз стал самым дорогим российским брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance. Бренд Сбербанка, по оценке Brand Finance, подорожал за год на 6,3%, до 12,4 млрд долларов по состоянию на 22 января. Тем не менее его позиция в общем рейтинге снизилась со 129-й до 139-й. При этом в рейтинге банковских брендов Сбербанк стал 20-м (годом ранее — 21-е место), а по показателю «силы бренда» занял первое место среди банков мира и второе — среди всех участников рейтинга, уступив только Ferrari.

• Клиенты Мособлбанка, у которого в рамках санации был обнаружен рекордный объем забалансовых вкладов, с начала года массово жалуются на отсутствие возможности пополнять вклады, открытые в 2014 году на пять лет. Сотрудники отделений ситуацию объяснили «техническим сбоем в программном обеспечении». В пресс-службе СМП Банка (санатор Мособлбанка) заявили, что «приостановка проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам» обусловлена тем, что Мособлбанк находится в процессе санации и проводит «верификацию вкладов», оформленных до начала процедуры финансового оздоровления. Между тем еще в мае 2016 года Мособлбанк отчитался о том, что процедура проверки остатков по счетам клиентов и их соответствия заключенным договорам успешно завершена.

• В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) продолжаются кадровые потрясения. Через день после ухода с поста гендиректора Екатерины Трофимовой все сотрудники покинули и его дочернюю компанию — «АКРА Риск-менеджмент» (АКРА РМ). По данным СМИ, были прекращены контракты со всем персоналом этой компании, работающим на аутсорсе. Кроме того, заявления об уходе по собственному желанию написали три штатных работника АКРА РМ, включая гендиректора, партнера компании Олесю Шехольцеву. АКРА РМ проработала чуть меньше года. По информации источников, новое руководство посчитало структуру чересчур дорогостоящей.