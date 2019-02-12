За январь 2019 года было продано 1,288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 44% больше, чем в январе 2018-го. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).



Тройка регионов — лидеров по продажам электронного ОСАГО за год не изменилась: это Москва, Московская область и Свердловская область. В Москве за год количество проданных полисов е-ОСАГО выросло на 67%, в Московской области — на 65%, в Свердловской области — на 37%.

Четвертое место по продажам е-ОСАГО в январе 2019 года занял Санкт-Петербург (годом ранее он занял лишь 10-ю строчку рейтинга). В этом городе федерального значения продажи е-ОСАГО за год выросли почти в два раза. На пятом месте оказалась Республика Татарстан, причем продажи электронного ОСАГО в республике выросли в рекордные десять раз. Годом ранее этот регион занимал лишь 68-ю строчку.

«Электронные полисы ОСАГО по-прежнему демонстрируют высокую востребованность у автовладельцев, и, как следствие, их продажи демонстрируют высокий рост. Это удобная возможность оформить электронный полис на сайте любого страховщика — члена РСА без очередей и необходимости ехать в офис компании, что, несомненно, привлекает людей, ценящих свое время», – прокомментировал эти цифры исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Ранее Уфимцев отмечал, что доля электронных продаж в ОСАГО стабилизировалась на уровне 50%.

Число проданных в 2018 году электронных полисов ОСАГО, по данным РСА, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2017-м и составило около 19 млн штук (в 2017-м — 7,7 млн электронных договоров).

