Альфа-Банк проведет реорганизацию в форме присоединения Балтийского Банка. О соответствующем решении внеочередного общего собрания акционеров Альфа-Банка, состоявшегося 25 февраля в форме заочного голосования, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Уведомление о начале процедуры реорганизации будет направлено в Банк России.



Месяцем ранее совет директоров Альфа-Банка одобрил присоединение к финучреждению Балтийского Банка.

Балтийский Банк базируется в Санкт-Петербурге. Центробанк в августе 2014 года объявил о его санации с участием Альфа-Банка. Запуску процедуры финансового оздоровления предшествовал конфликт между основными владельцами Балтийского Банка — президентом банка Олегом Шигаевым и основателем Петербургского агентства недвижимости Андреем Исаевым, которые не могли договориться о продаже кредитной организации. В 2015 году Альфа-Банк стал единственным акционером Балтийского Банка.