Банк Жилищного Финансирования предлагает открыть сезонный вклад «Весенняя акварель».

Сумма первоначального взноса — от 300 тыс. рублей. Срок — 580 дней. При размещении денежных средств в офисе банка процентная ставка составит 7,85%, в интернет-банке — 8% годовых.

Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты ежемесячно перечисляются на счет вклада до востребования.

«В случае досрочного расторжения договора по истечении 270 дней процентная ставка по вкладу сохраняется», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 4 по 31 марта.

Кроме того, до конца текущего месяца продлен прием вкладов «Отличная перспектива» и «Отличная перспектива — онлайн».