Ик Банк расширил продуктовую линейку в рамках потребительского кредитования, предложив «Стандартный кредит». Программа доступна любому клиенту, имеющему постоянную регистрацию в регионах присутствия банка.

Финансирование доступно до трех лет от 50 тыс. рублей, максимальная сумма кредита и процентная ставка зависят от вида предоставляемого обеспечения: без обеспечения — 18% годовых, максимальная сумма — 150 тыс. рублей; под поручительство физического лица — 17% годовых, максимальная сумма — 300 тыс. рублей; под залог автотранспорта (обязательно наличие поручительства залогодателя в случае предоставления залога третьим лицом) — 16% годовых, максимальная сумма — 60% от оценочной стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей.

Получить денежные средства возможно без подтверждения дохода — до 100 тыс. рублей, при необходимости большей суммы требуется представить справку по форме 2-НДФЛ или заверенную выписку по счету зарплатной карты в стороннем банке. Если заемщик является индивидуальным предпринимателем, потребуются: копия налоговой декларации (в зависимости от применяемой формы налогообложения) или упрощенная форма баланса и отчета о финансовых результатах по форме банка.

При залоге автотранспорта нужно заключить договор страхования каско с обязательным указанием в качестве выгодоприобретателя ИК Банк в течение всего срока кредитования. А также заплатить комиссию за регистрацию залога в ГИБДД (1 тыс. рублей) и у нотариуса (до 1 тыс. рублей).

«В среднем по рынку банк предлагает небольшую сумму и достаточно высокую ставку, даже под залог автотранспорта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.