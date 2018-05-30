Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

справка по форме 2-НДФЛ

другие документы или выписка по счету зарплатной карты за последние 6 месяцев (с подписью исполнителя и печатью банка)

для ИП, предоставляются следующие документы: копия налоговой декларации установленной формы для метода налогообложения, за два 2 года с отметкой налогового органа о принятии; упрощенная форма баланса и отчета о финансовых результатах по форме банка (за 6 месяцев)