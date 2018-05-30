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Стандартный

ИК Банк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 18,00 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • другие документы
    или выписка по счету зарплатной карты за последние 6 месяцев (с подписью исполнителя и печатью банка)
для ИП, предоставляются следующие документы: копия налоговой декларации установленной формы для метода налогообложения, за два 2 года с отметкой налогового органа о принятии; упрощенная форма баланса и отчета о финансовых результатах по форме банка (за 6 месяцев)
Документы
  • ИНН
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

частичное

  • мораторий
  • платный период
Нарушение обязательств по кредиту
в случае если заемщик нарушит сроки возврата кредита, определенные кредитным договором, то он обязан уплатить банку неустойку (пени) в размере – 0,05%
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможно оформление без подтверждения дохода;
  • возможно подтвердить доход выпиской по зарплатному счету;
  • возможно кредитование ИП
Минусы
  • небольшая сумма кредита и срок
Особые ограничения
  • подтверждение дохода свыше 100 тыс. руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.03.2019 15:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный» в 2 городах России
2
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
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Телефоны
(843) 238-03-39

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