Стандартный под залог автотранспорта
ИК Банк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 16,00 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
до 1000 руб.
регистрация уведомления о залоге у нотариуса
единовременная
1000 руб.
за регистрацию залога в ГИБДД
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залогодателя
Страхование
- имущественное
договор страхования КАСКО с обязательным указанием в качестве выгодоприобретателя АО «ИК Банк» в течение всего срока кредитования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
другие документы
выписка по счету зарплатной карты за последние 6 месяцев (с подписью исполнителя и печатью банка)
для ИП, предоставляются следующие документы: копия налоговой декларации установленной формы для метода налогообложения, за два 2 года с отметкой налогового органа о принятии; упрощенная форма баланса и отчета о финансовых результатах по форме банка (за 6 месяцев)
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в случае если заемщик нарушит сроки возврата кредита, определенные кредитным договором, то он обязан уплатить банку неустойку (пени) в размере – 0,05%
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно оформление без подтверждения дохода;
- возможно подтвердить доход выпиской по зарплатному счету;
- возможно кредитование ИП
Минусы
- небольшая сумма кредита и срок
Особые ограничения
- подтверждение дохода свыше 100 тыс. руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 30.05.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При сумме кредита «Стандартный» 50 000 руб. сроком на 3 года по ставке 16% годовых ежемесячный платеж составит 1 758 руб, а общая переплата — 13 288 руб.
Кредит «Стандартный» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- ОГРН
- 1021600000751
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