Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

в случае если заемщик нарушит сроки возврата кредита, определенные кредитным договором, то он обязан уплатить банку неустойку (пени) в размере – 0,05%

для ИП, предоставляются следующие документы: копия налоговой декларации установленной формы для метода налогообложения, за два 2 года с отметкой налогового органа о принятии; упрощенная форма баланса и отчета о финансовых результатах по форме банка (за 6 месяцев)

выписка по счету зарплатной карты за последние 6 месяцев (с подписью исполнителя и печатью банка)

договор страхования КАСКО с обязательным указанием в качестве выгодоприобретателя АО «ИК Банк» в течение всего срока кредитования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При сумме кредита «Стандартный» 50 000 руб. сроком на 3 года по ставке 16% годовых ежемесячный платеж составит 1 758 руб, а общая переплата — 13 288 руб.