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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Александровский», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита

На любые цели - 48 часов Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 12,50% до 10 000 000 10 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней На медицинские услуги Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 19,00% до 1 000 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.