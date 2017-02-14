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Потребительские кредиты банка «Александровский»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Александровский», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,50% до 10 000 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,00% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Хороший банк, под такой низкий процент ни один банк кредит не выдаст. Тем более этот банк выдает кредит на 7 лет. Остальные банки на 5 лет, а то и не более 3 лет. В других же... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Быстро, без особой очереди, очень приятная атмосфера. Банк мне очень понравился, всем рекомендую. Каждый сотрудник компетентный и четко ответит на поставленный... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Александровский»
8 790

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