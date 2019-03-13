В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали попадание под санкции США Еврофинанс Моснарбанка из-за работы с Венесуэлой. МИД отмечает, что американские запреты снова оказались неэффективны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

«Не будем говорить об эффективности американского запрета на долларовые операции этого банка — о скудных результатах многочисленных ограничений против России сказано уже немало. Но налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов. Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования», — говорится в сообщении.

Бессмысленными в МИД также назвали и угрозы в отношении «Роснефти» за работу с Венесуэлой.

«Прозвучавшие следом угрозы госсекретаря США в адрес корпорации «Роснефть» за взаимодействие с Венесуэлой также бессмысленны. Она и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать. Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество», — добавили в МИД.