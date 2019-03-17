Банк «Санкт-Петербург» понизил ставки по программе автокредитования «Легкая покупка». Теперь оформить кредит на покупку нового легкового или коммерческого автомобиля предлагается под 16,4% годовых. Процентная ставка по кредиту была снижена за счет уменьшения надбавки за отсутствие полиса личного страхования, сейчас она составляет 5,5 процентного пункта (прежде — 5,55 п. п.).

Кредит на покупку транспортного средства может быть выдан без первоначального взноса при условии оплаты полиса каско за наличный расчет, при включении страховки или дополнительной услуги в тело кредита первоначальный взнос собственных средств заемщика должен будет составить минимум 10% от стоимости ТС. Максимальная сумма кредита может достигать 4 млн рублей. Кредит выдается на срок от одного года до семи лет.

«Согласно данным рейтинга автокредитных банков, по итогам 2018 года банк «Санкт-Петербург занял пятое место в топ-12 банков с наименьшей долей задолженности в портфеле розничных автокредитов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.