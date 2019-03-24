Камский Коммерческий Банк предоставил возможность держателям дебетовых карт снимать наличные бесплатно в банкоматах сторонних банков.

Ранее за эту операцию взималась комиссия 1% (минимум 300 рублей) по картам Mastercard Standard и Mastercard Gold и 1% по картам «Мир».

Прочие тарифы остались без изменений. Стоимость за первый год обслуживания Mastercard Standard и Mastercard Gold составляет 600 рублей / 10 долларов / 10 евро, со второго года 300 рублей / 5 долларов / 5 евро, по картам «Мир» — 300 рублей и 150 рублей соответственно.

Услуга «СМС-информирование» предоставляется бесплатно.

«Отмена комиссии за снятие наличных в сторонних банкоматах положительно скажется на привлекательности карточных продуктов. Кроме того, по картам «Мир» банка теперь возможно подключение кешбэк-сервиса платежной системы», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.