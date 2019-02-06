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Камский Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Mastercard Gold — Камский Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽

со 2-го года: 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличности и безналичные покупки - 6 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков - 30 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - 2% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • пониженная плата со второго года обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 15:03
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 10 городах России
2 763
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба