Альфа-Банк до конца года запустит 16 ипотечных центров в регионах России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Специализированные центры обслуживают клиентов в режиме «одного окна». Сейчас действуют шесть таких центров: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и два отделения в Москве.

Жители Екатеринбурга и Краснодара могут оформить ипотечный кредит в отделениях Альфа-Банка. В ближайшее время ипотечный бизнес банка в этих городах будет переведен в ипотечные центры. «До конца года специализированные офисы также откроются в Уфе, Перми, Тюмени, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Казани. В каждом офисе будет представлен максимально широкий список объектов ипотечного кредитования», — говорится в сообщении банка.

Специалисты банка в новых ипотечных центрах окажут поддержку при заключении сделки, проконсультируют по объектам недвижимости, помогут выбрать оптимальные условия кредита, составить договор купли-продажи, заключить договор страхования. «Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика. Теперь подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту заемщик может дистанционно. Еще одно важное преимущество ипотечных программ банка — платеж по кредиту можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа», — уточняют в финорганизации.