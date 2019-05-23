Объем страховых премий группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета обязательного медицинского страхования увеличился по итогам 2018 года на 26,9% по сравнению с показателем 2017-го и составил 224,9 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 65,3%, до 50,5 млрд. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе страховщика.

Активы группы достигли 687,3 млрд рублей (плюс 93,4%).

Приведенные показатели отражены с учетом деятельности группы «ВТБ Страхование» за ноябрь — декабрь 2018 года в соответствии с принципами консолидации, уточняется в сообщении.

На показатели чистой прибыли по итогам 2018 года повлияло в том числе акционирование НПФ «Газфонд», в результате которого группа «СОГАЗ» получила права на 33,33% акций АО «НПФ «Газфонд».

По итогам 2018 года наибольшую долю в портфеле группы занимает страхование имущества — сборы по этому направлению составили 58,3 млрд рублей, что в целом соответствует уровню 2017 года. На втором месте — добровольное медицинское страхование, сборы по которому увеличились до 56,6 млрд рублей (плюс 6,6%). В тройку крупнейших направлений бизнеса также вошло страхование жизни, ставшее одним из драйверов роста показателей группы: сборы по этому направлению по МСФО увеличились в 2,3 раза, до 27,6 млрд рублей.

В абсолютном и относительном выражении наибольший прирост сборов группы в 2018 году по МСФО зафиксирован в страховании от несчастных случаев: в 5,3 раза, с 4,5 млрд до 24 млрд рублей.

На 6,5%, до 15,8 млрд рублей, выросли сборы по ОСАГО, на 22,8%, до 10 млрд, — по автокаско. На 27,2% увеличились сборы группы по обязательному государственному личному страхованию (до 8,6 млрд рублей). По 5,5 млрд рублей премии принесли страхование воздушных судов (плюс 4%) и ипотечное страхование (плюс 133%). Сборы группы по страхованию грузов увеличились на 10,3%, до 3,1 млрд рублей, по добровольному страхованию ответственности — на 18,5%, до 2,8 млрд. Также существенный рост сборов по итогам 2018 года зафиксирован в страховании морского транспорта (на 31,7%, до 2,1 млрд рублей) и в обязательном страховании опасных объектов (на 29,3%, до 1,5 млрд).

Совокупные страховые выплаты группы «СОГАЗ» за год составили 123 млрд рублей (плюс 48%). Коэффициент убыточности с учетом косвенных расходов на урегулирование убытков по итогам 2018 года — 69,3%. Результат страховой деятельности группы «СОГАЗ» составил 33 млрд рублей.



Страховые резервы (брутто) выросли на 110%, до 401,1 млрд рублей. Объем собственных средств достиг 151,9 млрд (плюс 38,6%). Фактический размер маржи платежеспособности увеличился до 91,8 млрд рублей, что на 259% выше нормативного.