Страхование имущества юридических лиц

Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
Согласно статистике ЦБ, через брокеров в России оформляется менее 15% сделок по страхованию, в то время как на развитых рынках эта доля может достигать и 90%. Почему доля продаж с участием брокеров у нас столь низка и зачем клиенту вообще нужен брокер?