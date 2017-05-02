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Страхование имущества юридических лиц

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    Страхование строительно-монтажных рисков

    Страхование строительно-монтажных рисков

    Мы поможем найти оптимальный тариф для страхования на время проведения строительно–монтажных работ.
    Стоимость полиса
    от 0,04%
    Страховая сумма
    от 50 000 ₽
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    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • пожар, взрыв или удар молнии
    • последствия стихийных бедствий
    • падение летательных объектов
    • просадка или подтопление грунта
    • противоправные действия
    • аварии инженерных сетей
    • ошибки, допущенные при строительстве
    • ошибки, допущенные при проектировании
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку
  • Страхование грузов

    Страхование грузов

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 0,04%
    Страховая сумма
    от 10 000 ₽
    Узнать больше
    Оформить заявку
    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • повреждение
    • полная или частичная гибель
    • хищение
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку
  • Страхование оборудования

    Страхование оборудования

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 0,6%
    Страховая сумма
    от 50 000 ₽
    Узнать больше
    Оформить заявку
    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • пожар или возгорание
    • залив водой
    • взрыв газа или котла
    • стихийные бедствия
    • хищение или кража
    • противоправные действия третьих лиц
    • выход оборудования из строя
    • прочее
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку
  • Страхование товара

    Страхование товара

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 0,5%
    Страховая сумма
    от 100 000 ₽
    Узнать больше
    Оформить заявку
    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • пожар или возгорание
    • залив водой
    • взрыв газа или котла
    • стихийные бедствия
    • хищение или кража
    • противоправные действия третьих лиц
    • прочее
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку
Третий не лишний
Третий не лишний

Согласно статистике ЦБ, через брокеров в России оформляется менее 15% сделок по страхованию, в то время как на развитых рынках эта доля может достигать и 90%. Почему доля продаж с участием брокеров у нас столь низка и зачем клиенту вообще нужен брокер?

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