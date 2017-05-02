Страхование ответственности юридических лиц

Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
возврат заказчику всей суммы авансового платежа или его части
затраты заказчика на проведение новой конкурентной процедуры
упущенная заказчиком выгода (неполученные доходы)
ущерб деловой репутации заказчика
убытки заказчика по другому договору, исполнение которого связано с договором строительного подряда
Территория страхования
Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
Страховым риском является возможность наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
Территория страхования
Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
Согласно статистике ЦБ, через брокеров в России оформляется менее 15% сделок по страхованию, в то время как на развитых рынках эта доля может достигать и 90%. Почему доля продаж с участием брокеров у нас столь низка и зачем клиенту вообще нужен брокер?