Страхование ответственности юридических лиц

Согласно статистике ЦБ, через брокеров в России оформляется менее 15% сделок по страхованию, в то время как на развитых рынках эта доля может достигать и 90%. Почему доля продаж с участием брокеров у нас столь низка и зачем клиенту вообще нужен брокер?

