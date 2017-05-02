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Страхование ответственности юридических лиц

Виды страхования

  •
    Cтрахование гражданской ответственности перевозчиков

    Cтрахование гражданской ответственности перевозчиков

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 0,06%
    Страховая сумма
    от 23 000 ₽
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    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • причинение вреда жизни и здоровью пассажира
    • причинение вреда имуществу пассажира
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

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  • Страхование ответственности за нарушение договорных обязательств (ОДО)

    Страхование ответственности за нарушение договорных обязательств (ОДО)

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 0,5%
    Страховая сумма
    от 1 000 000 ₽
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    Перечень возможных убытков:
    • штрафы и неустойки
    • возврат заказчику всей суммы авансового платежа или его части
    • затраты заказчика на проведение новой конкурентной процедуры
    • упущенная заказчиком выгода (неполученные доходы)
    • ущерб деловой репутации заказчика
    • убытки заказчика по другому договору, исполнение которого связано с договором строительного подряда
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку
  • Страхование опасных объектов

    Страхование опасных объектов

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 0,15%
    Страховая сумма
    от 1 000 000 ₽
    Узнать больше
    Оформить заявку
    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • Страховым риском является возможность наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку
Третий не лишний
Третий не лишний

Согласно статистике ЦБ, через брокеров в России оформляется менее 15% сделок по страхованию, в то время как на развитых рынках эта доля может достигать и 90%. Почему доля продаж с участием брокеров у нас столь низка и зачем клиенту вообще нужен брокер?

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